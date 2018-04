Montecchio Maggiore, fermato con un trans: denunciato 52enne ubriaco

Ancora un fine settimana di controlli da parte della Polizia Locale dei Castelli. Nello scorso weekend sono stati 26 i veicoli controllati, 54 le persone identificate e 8 i pubblici esercizi controllati.

Grazie agli accertamenti con l’etilometro, sono state rilevate due guide in stato di ebbrezza. Entrambi i conducenti avevano un’alcolemia superiore di quasi tre volte al limite consentito di 0.50 g/l. Un uomo di 52 anni residente nell'Alto Vicentino, controllato mentre stava contrattando una prestazione con un transessuale in Viale Trieste, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con ritiro patente e sanzionato di 500 per la contrattazione in strada della prestazione sessuale.

Un 73enne, i residente in un comune limitrofo fermato in tangenziale è denunciato con ritiro della partente di guida per guida in stato d'ebrezza avendo pure lui un tasso superiore di tre volte il limite. Infine anche un giovane residente nella Valle del Chiampo è stato sanzionato con una multa di 500 euro perché trovato appartato con un transessuale dedito alla prostituzione in via Sant’Antonio.