Montecchio Maggiore, esce per fumarsi una "canna": arrestato per evasione

Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri di Montecchio Maggiore hanno arrestato per il reato di evasione un 33enne nigeriano, domiciliato nella città dei castelli e già sottoposto ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti commessi in altra provincia. Erano da poco trascorse le 11 quando i militari, di pattuglia nel centro cittadino, hanno visto in lontananza il nigeriano che, nonostante sottoposto alla detenzione domiciliare, aveva deciso di uscire di casa incurante degli obblighi derivanti dalla misura che non consente di allontanarsi senza preventiva autorizzazione .

Il 33enne, percepita la presenza dei militari che si stavano avvicinando a lui, con una mossa repentina nascondeva qualcosa in tasca. Bloccato dagli operanti e sottoposto a perquisizione, gli è stato rinvenuto uno spinello che stava fumando e che alla vista dei carabieri aveva spento e riposto in tasca per continuare a consumarlo dopo l’eventuale controllo.

Lo straniero, sorpreso a oltre un centinaio di metri dalla propria abitazione, è stato invece arrestato in flagranza per evasione e lo spinello è stato sequestrato. Dopo avere trascorso la notte nella propria abitazione, sottoposto alla stessa misura, è stato accompagnato, questa mattina, nelle aule del tribunale di Vicenza dove il giudice ha convalidato il suo arresto.