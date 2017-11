Blitz nel condominio del degrado, droga e prostitute: un arresto

Decine di controlli, un 22enne nigeriano arrestato e dieci extracomunitari segnalati come irregolari. Tra loro, anche sette donne sospettate di esercitare il meretricio in appartamento. È questo il bilancio del blitz effettuato venerdì mattina alle 7:30 da una task force composta dai carabinieri, compresa un'unità cinofila, e dalla polizia locale in un condominio di via dei Carpani. Il palazzo, già teatro di liti violente tra extracomunitarie, è stato perquisito a tappeto dalle forze dell'ordine.

IL BLITZ E L'ARRESTO