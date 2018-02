Montecchio Maggiore, cantiere della Pedemontana: spunta altra discarica abusiva

Difficile dire quanti sono, ma non è così improbabile dire che lungo il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta a Montecchio Maggiore potrebbero saltar fuori ancora rifiuti prima della fine dei lavori. Sono discariche abusive, cumuli di rifiuti che spuntano dal terreno, sepolti chissà da quanto tempo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le ultime cataste di immondizie sono emerse nei giorni scorsi durante lavori, come successe tre anni fa. Sotterrati a qualche metro di profondità nella stessa area in località Molinetto, molti rifiuti vengono dal passato, quando sono stati sepolti nelle cave di ghiaia che poi sono state chiuse. Ora i lavori stanno proseguendo ma gli operai sono impegnati ad accumulare l'immondizia urbana per poi trasferirla nelle discariche comunali.

Allegati