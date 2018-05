Montecchio Maggiore, campeggio e barbecue davanti al McDonald: multa da 500 euro

Hanno scelto il parcheggio del McDonald’s di via Dante per campeggiare con una roulotte, tirando fuori sedie pieghevoli e un barbecue per fare la carne alla griglia. È successo nei giorni scorsi a Montecchio Maggiore e il campeggio abusivo ha richiesto l'intervento della polizia dei castelli.

Il picnic improvvisato è costato a un gruppo di nomadi 400 euro di sanzioni, 350 euro per aver campeggiato dove non è consentito e 50 per irregolarità della sosta. Dopo l’intervento della pattuglia la famiglia rom si è immediatamente allontanata.