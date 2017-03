Montecchio Maggiore, autovettura in fiamme: in azione i pompieri

Poco dopo le 18.30, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Madonnetta a Montecchio Maggiore per l’incendio di autovettura.

I pompieri di Arzignano intervenuti con due automezzi hanno spento le fiamme di una Peugeot 206, evitando l’estensione del rogo ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Le cause del rogo di probabile origine elettrica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.