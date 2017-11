Montecchio Maggiore, rapina e aggressione al negozio: arrestato 25enne

Nel primo pomeriggio di giovedì i carabinieri di Montecchio Maggiore hanno arrestato per rapina impropria G.M., serbo, 25enne, senza fissa dimora in Italia. Poco prima delle 13, all’interno di un noto negozio di abbigliamento di Montecchio Maggiore, l’uomo era entrato nello store di abbigliamento dove, non visto, si è impossessato di 6 capi di abbigliamento per un valore complessivo di oltre 900 Euro usando i camerini di prova.

Dopo avere tolto i dispositivi antitaccheggio, era riuscito a oltrepassare le casse per uscire nel piazzale. La distrazione, però, gli è stata fatale. Non si era infatti accorto di un ulteriore dispositivo inserito nei capi di vestiario che, al transito sotto le barriere elettroniche, ha attivato l’allarme. Mentre uno dei cassieri rincorreva l’uomo, gli altri dipendenti richiedevano l’invio di una pattuglia dei carabinieri alla centrale operativa della Compagnia di Valdagno.

Il serbo è stato bloccato dal dipendente che, nel tentativo di trattenerlo, ha subito la sua reazione con molteplici strattonamenti e un violento calcio agli arti inferiori. L'intervento della pattuglia ha consentito di immobilizzare il ladro che è stato arrestato per il reato di rapina impropria.

Dopo avere trascorso la notte nelle camere di sicurezza della compagnia di Valdagno l'uomo è stato accompagnato in Tribunale dove ha ricevuto la pena di un anno e due mesi di reclusione, nonché il pagamento della multa pari a 280 Euro. Successivamente è stato scarcerato con la sospensione condizionale della pena, essendo incensurato.