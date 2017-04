Montecchio Maggiore, 82enne batte la testa e spira poco dopo

Tragico incidente a Montecchio Maggiore in via Roccolo. Un uomo di 82 anni è scivolato dal pendio di un bosco mentre stava raccogliendo asparagi selvatici. Nella caduta l'anziano ha battuto la testa sull'asfalto ed è spirato poco dopo. Inizialmente si pensava stesse facendo lavori di potatura in un bosco e che fosse precipitato da un albero.

In seguito i carabinieri hanno invece ricostruito la dinamica dell'incidente. Sul posto è intervenuto il Suem di Arzignano che ha prestato i primi soccorsi. Le ferite sono risultate troppo gravi e l'uomo è spirato sul posto mentre i sanitari stavano cercando di rianimarlo.