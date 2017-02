Montecchio, fermati due rom con grimaldelli, chiavi alterate e spray irritante

Martedì notte due cittadini romeni residenti in Emilia Romagna, P.O.I. di 25 anni e B.O. classe 1990, entrambi pregiudicati, si aggiravano per il centro di Montecchio muniti di grimaldelli, chiavi alterate e spray irritante.



Notati dai carabinieri, i due ventenni sono stati denunciati in stato di libertà e segnalati per il foglio di via dalla Città dei Castelli.