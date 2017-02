Montecchio, ex pugile distrugge le slot: "Non mi fanno vincere"

Ha reagito nella maniera che conosce meglio: con un uppercut. E a farne le spese sono state le slot machine di un bar, “colpevoli” di averlo imbrogliato. Mercoledì mattina, allo “Shop Caffè” di via Chilesotti a Montecchio, un ex pugile settantenne, come riferisce Il Giornale di Vicenza, ha preso uno sgabello e ha distrutto le macchinette, infuriato perché non pagavano.

L'episodio ha terrorizzato la proprietaria del bar e i clienti, vista anche la prestanza fisica dell'anziano, alto 1:90. Nonostante i vari tentativi di calmare l'uomo, solo l'intervento dei carabinieri lo ha ricondotto alla ragione. La titolare del locale ha raccontato che il giorno prima, lunedì 20 febbraio, il pugile in pensione stava giocando a una slot che si è inceppata. Tornato il martedì mattina, dopo che la macchina era stata riparata, evidentemente non ha gradito il fatto che non stava vincendo e ha cominciato prima alle imprecazioni e poi agli insulti, fino a perdere la testa.

La reazione è stata furiosa: l'esagitato ha preso uno sgabello e ha distrutto quattro postazioni da gioco, minacciando chiunque cercasse di fermarlo. Alla fine si è calmato solo alla vista dei carabinieri, chiamati dalla proprietaria che intende denunciare il settantenne per danneggiamenti e minacce.