Montecchio, 5 numeri su 6 al Superenalotto: 25mila euro anziché 82,9 milioni

Cinque numeri esatti su sei e una vincita da 25mila euro: è il colpo messo a segno con pochi euro da un giocatore di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, con la schedina vincente convalidata nella ricevitoria Il Portico, in Viale Trieste 45.



Adesso la sestina esatta mette in palio 82,9 milioni di euro. Si tratta del premio in palio più alto in Europa, il secondo al mondo e del settimo più ricco nella storia del gioco. In Veneto, riferisce Agipronews, il Jackpot non si vede dal 3 febbraio 2015, quando sono stati centrati 4,9 milioni di euro a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso.