Montebello Vicentino, apre al traffico la rotatoria della “Padana”

Nella tarda mattinata di giovedì 13 luglio apre al traffico la rotatoria della “Padana”, opera attesa da oltre quindici anni e realizzata da Veneto Strade all’intersezione tra la SR11 “Padana Superiore”, la SP 18 “La Favorita” e Viale Verona. I lavori hanno avuto un costo complessivo di 1.350.000 euro.

Nel 2001 l’intersezione fu oggetto di una rivisitazione generale attuata dalla Provincia di Vicenza. Vennero rifatte le aiuole spartitraffico (innesto con la SR11 della strada provinciale a sud e della strada comunale a nord), venne rifatto il fondo stradale con risagomatura delle carreggiate e lo spostamento del guardrail e venne realizzata la nuova bretella con rilevato stradale di confluenza della strada provinciale con la strada regionale verso Vicenza. Tuttavia l’intervento non risolse in via definitiva i problemi di sicurezza.

"Ora l’ingresso ovest al paese, che rappresentava un punto nero della nostra viabilità, è certamente più sicuro” ha dichiarato il sindaco Dino Magnabosco.

La nuova rotatoria ha un raggio esterno di 35 metri, un raggio interno dell’isola centrale di 25 metri e un anello di circolazione largo 7,5 metri oltre a 1 metro di banchina pavimentata sul lato esterno e 1,5 metri su lato interno.