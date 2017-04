Montebello, uomo salvato in extremis dalle fiamme

I vigili del fuoco salvano un uomo rimasto bloccato nell’appartamento in fiamme. È successo la notte scorsa poco prima delle ore 2 in via Pesa a Montebello.



I pompieri di Arzignano hanno raggiunto il 58 enne, che si era rifugiato sulla finestra della camera e l’hanno evacuato con la scala italiana. L’uomo, leggermente ferito, è stato preso in cura dal personale del 118 e portato in ospedale ad Arzignano.



I vigili del fuoco hanno spento l’incendio, che ha gravemente danneggiato un mini appartamento al 2 piano di un complesso residenziale di oltre trenta alloggi. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate in mattinata. le cause del rogo divampate nel soggiorno cucina sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.