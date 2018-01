Montebello, ubriachi danneggiano auto e cassonetti: due denunciati

Notte folle per due ucraini ubriachi fradici che hanno danneggiato delle auto in sosta e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Tutto è iniziato verso la mezzanotte di venerdì quando sono giunte alcune chiamate al numero di pronto intervento della compagnia carabinieri di Valdagno, che segnalavano la presenza di due soggetti, ubriachi e molesti, che si aggiravano nel pressi del Bar Castello a Montebello Vicentino.

Non appena giunti nella zona indicata, i militari sono stati fermati da alcuni cittadini che hanno confermato la presenza dei due individui che avevano appena danneggiato due autovetture in sosta, rompendo lo specchietto retrovisore, ed alcuni bidoncini per la raccolta porta a porta dei rifiuti, lasciati davanti alle abitazioni.

I carabinieri hanno rintracciato poco dopo i due uomini, identificati come L.Y., 31enne, residente a Padova e L.V., 29enne, residente a Vigonovo (PD), ucraini ed entrambi noti alle forze di polizia. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per i reati di danneggiamento in concorso e ubriachezza.