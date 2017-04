Montebello, incidente sulla Regionale: in due incastrati tra le lamiere

Scontro tra un'Audi e una Ford Focus poco prima delle 13 sulla strada Regionale 11 Padana all'altezza di Montebello Vicentino, vicino al ristorante La Padana. Secondo una prima ricostruzione, la Focus proveniente da Verona in direzione Vicenza ha svoltato in direzione Montebello mentre l'Audi avanzava in direzione Verona.

Nello schianto il conducente, un 56enne di Montebello, e il passeggero sono rimasti incastrati nell'abitacolo della Focus. A liberarli sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo che hanno messo in sicurezza la careggiata. Il traffico è rimasto a senso unico per circa un'ora, causando rallentamenti alla circolazione.