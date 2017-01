Montebello, il Comune amplia il cimitero

Il Comune amplia il cimitero del capoluogo. Al via i lavori per realizzare 48 loculi, 4 cappelle di famiglia, 8 tombe e 50 cellette ossario. Al via i lavori per l’ampliamento del cimitero di Montebello Vicentino.



La ditta incaricata ha iniziato gli interventi che prevedono la ridefinizione dell’ingresso, attraverso l’avanzamento di 11 metri verso la strada, della parte frontale del camposanto, che sarà delimitata da un nuovo muro lungo circa 100 metri. Nella nuova area, acquistata dal privato proprietario del giardino antistante il cimitero, saranno realizzati 48 nuovi loculi, 4 cappelle di famiglia, 8 tombe a terra e circa 50 cellette ossario, per una spesa complessiva di circa 145.000 euro.



“Con questi lavori – spiega il sindaco Dino Magnabosco – rispondiamo alle esigenze dei cittadini di Montebello, che chiedono nuovi spazi per la sepoltura dei loro cari”. “Si tratta di un intervento molto importante – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Sergio Maraschin – perché era atteso da tempo. I lavori sono ormai a pieno regime e la previsione è che saranno ultimati in primavera”.

