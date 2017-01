Montebello, cinque quintali di aiuti ai terremotati di Amatrice

Da Montebello sono partiti circa 5 quintali di materiale tra vestiti e generi alimentari, ma anche libri raccolti dagli amici della Protezione Civile di Brendola. Tutto il materiale è stato distribuito alle famiglie terremotate niente meno che da Babbo Natale.

Tutto questo è stato reso possibile dall’amicizia tra l’Associazione CB Montebello di Protezione Civile e gli Amici della Mucca Eurina di Mirandola (Modena), nata quando i volontari vicentini intervennero per il terremoto in Emilia, si è ulteriormente rafforzata grazie ad un intervento congiunto svolto durante il periodo natalizio nella frazione di Santa Giusta ad Amatrice.

I volontari di Montebello e Mirandola hanno infatti trasportato nelle zone colpite dal terremoto dello scorso agosto generi alimentari, vestiario, prodotti per l’igiene personale e giocattoli raccolti nei rispettivi Comuni. A Montebello Vicentino la raccolta è avvenuta in due negozi, Alimentari Sartori e CartoleriaTipografia Crosara, i cui clienti sono stati invitati a donare quanto potevano, con la sicurezza che i prodotti sarebbero finiti in buone mani e sarebbero giunti in breve tempo a destinazione.

“Si è trattato di una grande prova di solidarietà – commenta il sindaco Dino Magnabosco – e per questo ringraziamo i negozi e tutti i cittadini che hanno partecipato”.

“L’Associazione CB e gli Amici della Mucca Eurina – sottolinea l’assessore alla Protezione civile Stefano Valente – grazie alla generosità dei cittadini hanno portato un aiuto concreto a chi ha perso praticamente tutto. Dal terremoto in Emilia è nata una grande amicizia che ora sicuramente si allargherà anche al le zone terremotate di Amatrice, sempre nel segno della solidarietà.