Montebello, camion sprofonda a lato della strada: la gru lo solleva

Alle ore 16 circa di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti in località Signolo a Montebello Vicentino per l’assistenza al soccorso stradale per un camion a rimorchio finito sprofondato di lato con le ruote in un piccolo scolo, che delimita il parcheggio dalla strada.

L’autista si era avvicinato troppo al bordo dell’area asfaltata, sprofondando con le ruote del lato destro del mezzo fino agli assi delle ruote. I vigili del fuoco hanno prestato assistenza al personale della gru del soccorso stradale, che ha rimesso in piano il camion pieno di carta pronto a riprendere il viaggio. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.