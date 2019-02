Colto da malore durante l'escursione: salvato grazie al gps

Immediato l'intervento del soccorso alpino di Schio per recuperare un escursionista colto da malore, mentre con un amico stava risalendo il Monte Summano. La chiamata ai soccoritori è arrivata alle 11 circa di venerdì mattina da parte del Suem. Ottenute le coordinate Gps del punto in cui si trovavano i due, grazie all'applicazione di geolocalizzazione per smartphone, una squadra si è avvicinata il più possibile in fuoristrada, per poi proseguire a piedi e in una ventina di minuti raggiungere località Mardifaia, dove si trovava l'uomo D.S., 67 anni, di Schiavon.

Ai soccorritori si è presto affiancato il personale medico dell'elicottero di Verona emergenza, atterrato nelle vicinanze, che ha prestato le cure più urgenti all'escursionista. Una volta imbarellato, l'uomo è stato quindi trasportato all'eliambulanza, decollata in direzione dell'ospedale di Santorso.