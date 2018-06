Monte Summano, 52enne scivola sul sentiero: recuperata dal Soccorso Alpino

Alle 14.50 il 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Schio per un'escursionista scivolata sul sentiero dei Girolimini, sul Monte Summano. La donna, F.C., 52 anni, di Piovene Rocchette, che stava scendendo con due amici verso la Chiesa dell'Angelo quando si era infortunata, è stata raggiunta da una squadra a piedi.

I soccorritori le hanno stabilizzato un piede, per una probabile frattura della caviglia, la hanno caricata in barella e trasportata a spalla per 10 minuti fino al fuoristrada e da lì direttamente all'ospedale di Santorso.