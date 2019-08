Volo di 20 metri: grave un escursionista

Domenica mattina alle :.30 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato dal Suem di Vicenza per un escursionista scivolato sull'anello storico delle postazioni di guerra di Vaccaresse, sul Monte Novegno.

N.R., 30 anni, di Valli del Pasubio (VI), che si trovava con il fratello, era ruzzolato per una ventina di metri, riportando un probabile trauma cranico, oltre a contusioni e tagli. Sul posto si è portato l'elicottero di Verona emergenza che ha sbarcato l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso con un verricello.

Prestate le prime cure, l'infortunato è stato imbarellato e recuperato sempre con il verricello per essere trasportato all'ospedale di Vicenza. Una squadra del Soccorso alpino di Schio era pronta a intervenire in supporto alle operazioni, in stand by a 200 metri dal luogo dell'incidente, anche per il rischio imminente di nebbia