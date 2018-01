Monte Grappa, scivola nel burrone per 60 metri: 69enne miracolato

Domenica mattina, poco dopo le ore 9, è scattato l'allarme per una persona scivolata sulla neve ghiacciata sotto Cima Grappa. Diretto con un gruppo di amici a Malga Val Vecia, nel territorio comunale di Paderno del Grappa, M.G., 69 anni, di Altivole, nel tagliare un sentiero lungo un ripido pendio a est del Rifugio Bassano, è scivolato ruzzolando per una sessantina di metri.

I primi ad accorre in suo aiuto sono stati alcuni conoscenti, tra i quali volontari dell'Ana, che si trovavano fortunatamente nelle vicinanze. Subito dopo l'infortunato è stato raggiunto dal personale sanitario del Suem di Crespano e da una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che hanno prestato le prime cure all'uomo, a seguito dei probabili traumi riportati al volto e alla schiena, oltre che alla testa.

Poiché a causa della nebbia non era possibile l'avvicinamento dell'elicottero di Treviso emergenza, l'infortunato è stato imbarellato e sollevato per contrappeso per una sessantina di metri, anche con il supporto del tecnico di elisoccorso sopraggiunto a piedi dopo essere stato sbarcato nel punto più vicino. È stata quindi l'ambulanza ad accompagnarlo dove attendeva l'elicottero, decollato poi in direzione dell'ospedale di Treviso. Le condizioni dell'uomo al momento sarebbero gravi, ma stabili.

(da trevisotoday.it)