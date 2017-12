Monte Grappa, 43enne morta: ipotesi omicidio-suicidio

Dopo il tragico ritrovamento del cadavere di una donna alla vigilia del Natale, proseguono le indagini dei carabinieri di Treviso per far luce sul mistero. È quasi certo che il corpo ritrovato sul versante vicentino del Monte Grappa sia della quarantatreenne ucraina Sofiya Melnyk, scomparsa da Cornuda a metà del mese di novembre anche se non c'è ancora stata l'identificazione biologica. Il cadavere, la cui analisi verrà effettuata il 27 dicembre, era infatti in avanzato stato di decomposizione e irriconoscibile.

Una prima ipotesi potrebbe essere quella dell'omicidio-suicidio, visto che dieci giorni dopo la scomparsa di Sofiya il suo compagno Pascal Albanese si è tolto la vita. L'uomo, un 50enne italiano ma nato in Francia e residente a Cornuda, si è impiccato nella sua abitazione, lasciando dei biglietti che non fanno cenno all'omicidio ma che mostravano la sofferenza di un uomo di un uomo disperato, probabilmente roso dai sensi di colpa.

IL RITROVAMENTO

