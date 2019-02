Precipita per 20 metri e perde conoscenza: grave 55enne

Attorno alle 15.20 il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato per un incidente sul Monte Cengio. Poco sotto un pianoro a circa 1000 metri di quota, infatti, un'escursionista era scivolata dal sentiero ghiacciato, ruzzolando per una ventina di metri e fermandosi priva di sensi addosso a una pianta.

Una ventina di soccorritori, compreso un sanitario, che stavano prendendo parte a un addestramento si è portata sul posto, mentre sopraggiungeva l'elicottero di Verona emergernza. Sbarcati con il verricello il personale medico e il tecnico di elisoccorso, all'infortunata, che aveva riportato un probabile trauma cranico, sono state prestate le prime cure.

Una volta caricata in barella, la donna, M.R., 55 anni, di Marano Vicentino, è stata trasportata dai soccorritori in un punto più agevole per l'imbarco. L'eliambulanza l'ha quindi accompagnata all'ospedale di Santorso. Le squadre sono poi rientrate assieme all'amica e al cagnolino che si trovavano con l'escursionista al momento della caduta.