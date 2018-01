Intossicati dal monossido di carbonio: morti due vicentini

Tragedia in un'abitazione di località Ca' di Sotto a Ferrara di Monte Baldo nel veronese. In una casa erano presenti quattro persone, tutti giovani tra i 20 e i 25 anni, arrivati sul posto per trascorrere qualche giorno di vacanza. Due ragazzi vicentini hanno perso la vita per una intossicazione da monossido di carbonio. A scoprire i corpio le due amiche dei giovani, due ragazze di Peschiera del Garda e Mozambano (MN), che stanno bene e non sono rimaste intossicate come sembrava in un primo momento.

Vittime due ventunenni: Luca Bortolaso, nato a Soave in provincia di Verona e residente a Lonigo e Alex Ferrari, nato ad Arzignano. Secondo una prima ricostruzione i due compagni hanno dormito in una piccola stanza nella quale, per proteggersi dal freddo, hanno messo un secchio pieno di braci. La cameretta si è saturata di monossido di carbonio e i due giovani sono morti nel sonno. Al mattino le due amiche, che avevano dormito in un'altra stanza riscaldata da un fornello elettrico, hanno scoperto i corpi.

Sul posto, poco dopo le 14 di martediì, si è diretto il personale del 118 con un'ambulanza medicalizzata ed un elicottero, mentre i vigili del fuoco hanno verificato le cause dell'accaduto. I carabinieri di Caprino Veronese, assieme alle due superstiti, stanno cercando di ricostruire tutte le fasi della vicenda.