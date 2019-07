Mongolfiera precipita sugli alberi: grave una persona

Una mongolfiera è caduta sugli alberi della villa Ca' Prigioni a Quinto Vicentino. Dalla prime informazioni, un uomo è precipitato dal pallone aerostatico ferendosi gravemente ma non si conosce ancora il suo preciso stato di salute.

L'episodio è accaduto dopo le 19 e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i medici del Suem 118. A quanto sembra l'incidente è avvenuto durante un matrimonio in corso. Ancora sconosciute le cause, anche se potrebbe essere stato il forte vento che si è alzato in paese.

