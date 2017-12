Mondiali ciclismo 2020, Variati al ministro: "Sostieni candidatura Vicenza"

Il sindaco Achille Variati ha inviato al ministro per lo Sport Luca Lotti una lettera con cui chiede il supporto istituzionale del Ministero, e quindi del Governo, alla candidatura di Vicenza e del Veneto ad ospitare l’edizione 2020 dei Mondiali di ciclismo su strada.

“Un evento di grande importanza, non solo sportiva, che rappresenta un’enorme opportunità per il nostro territorio e per l’Italia intera in virtù delle ricadute in termini di visibilità e indotto economico”, scrive il sindaco Variati nella lettera e ricorda: “Se il ciclismo è così importante per Vicenza e il Vicentino, in generale il nostro territorio ha fatto molto negli anni in termini di investimenti e promozione dello sport. Un impegno riconosciuto con il conferimento a Vicenza del titolo di Città Europea dello Sport 2017 e con buoni posizionamenti della nostra provincia nelle classifiche nazionali che evidenziano il cosiddetto indice di sportività”.

Infine precisa: “La candidatura di Vicenza e del Veneto ad ospitare il mondiali di ciclismo su strada del 2020 è sostenuta con entusiasmo dal mondo sportivo e da tante istituzioni fra cui il Comune di Vicenza e la Provincia di Vicenza che rappresento ed è promossa da un comitato altamente qualificato presieduto da Claudio Pasqualin”.