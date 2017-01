Cronaca Molvena / Via Ponticello

Molvena, tentano assalto al bancomat: ladri in fuga a mani vuote

Non è andato a buon fine il colpo architettato da tre individui che, con il volto travisato, hanno provato a far saltare lo sportello Atm della filiale della banca di Credito cooperativo San Giorgio Quinto Valle Agno di via Ponticello. Sul caso indagano i carabinieri