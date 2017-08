Molvena, garage in fiamme: casa salvata dall'esplosione

La notte scorsa, mezzora dopo circa la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Costo Vernese a Molvena per l’incendio di un’auto all’interno di un locale rimessa deposito di fronte l’abitazione principale con il coinvolgimento di bombole di gpl, di cui una esplosa.



I pompieri di Bassano e poi Vicenza intervenuti con tre automezzi, sono riusciti a circoscrivere l’ incendio, che ha bruciato l’auto con il coinvolgimento di alcune bombole depositate in una parte del locale di cui una già scoppiata, prima dell’arrivo dei soccorsi. Le bombole sono state raffreddate e allontanate dal luogo dell’ incendio per essere messe in sicurezza. Il garage a causa dei danni subiti dalle fiamme è inagibile.



Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba .