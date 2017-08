Malo, 37enne stroncato in casa da malore

Tragedia domenica a Molina di Malo per la morte improvvisa di Lorenzo Battistella, 37enne dipendente della Ugolini srl di Schio. L'uomo sarebbe dovuto partire con la moglie Giulia per le vacanze il giorno dopo e per questo era andato a salutare i genitori a Malo. Al rientro a casa, il malore improvviso e la chiamata della consorte al 118.

I soccorsi sono giunti in elicottero da Verona ma ogni tentativo di rianimare l'uomo è risultato vano.