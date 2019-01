Molestie a minorenni sul treno: arrestato 27enne

Hanno dovuto cambiare treno per sfuggire al 27enne, poi arrestato, le minorenni che, nei giorni scorsi, alla stazione di Pergine si sono rivolte agli agenti della Polizia Locale. Le due viaggiavano da Trento in direzione Bassano, giunte alla stazione di Pergine hanno deciso di scendere e cambiare treno, per evitare l'uomo, alquanto sospetto, ma lui le avrebbe seguite e molestate.

QAuesto il racconto fornito ai carabinieri della Valsugana, nel frattempo intervenuti presso la stazione ferroviaria. A bordo del treno è stato fermato un 27enne cittadino moldavo, coincidente con l'identikit fornito dalle vittime. In seguito al riconoscimento è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.

