Molestata e segregata in bagno: vacanza da incubo per una vicentina

Era partita con alcuni amici per festeggiare il Capodanno all'ombra del Big Bang ma quel soggiorno si sarebbe rivelato un incubo per una 40enne vicentina. Come riporta Il Giornale di Vicenza la donna, la sera del 30 dicembre, sarebbe uscita da sola per andarsi a bere una birra in un pub della zona di Nothing Hill, dove alloggiava con una coppia di amici.

Per la 40enne non era la prima volta nella capitale londinese per cui sarebbe uscita da sola senza alcun pensiero. Arrivata nel locale, sarebbe andata in bagno e lì uno sconosciuto le avrebbe messo una mano sulla bocca e l'avrebbe spinta all'interno della toilette strappandole poi i vestiti di dosso

La vicentina avrebbe quindi reagito e si sarebbe messa ad urlare ma nessuno, in un primo momento, avrebbe sentito la sua richiesta d'aiuto. Di lì a poco l'aggressore si sarebbe "stancato" e sarebbe uscito dalla toilette lasciando la donna chiusa in bagno per più di un'ora quando un avventore del locale, sentite le grida, ha allertato i baristi che hanno liberato la donna.

La 40enne sarebbe quindi stata accompagnata in ospedale e il giorno seguente avrebbe ricosciuto il suo aggressore in un 25enne con problemi psichici.