Ubriaco, molesta i passeggeri del treno: sequestrato un coltellaccio da cucina

Ubriaco fradicio, molestava gli altri passeggeri che si trovavano a bordo del treno regionale Bassano del Grappa-Venezia. Al seguito aveva un coltello da cucina che fortunatamente non ha utilizzato.

L'episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato scorso, ha portato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto a denunciare per porto di oggetti atti ad offendere, T.F., un 53enne di Bassano del Grappa e protagonista di questo episodio.

Il bassanese, controllato dai militari dopo una segnalazione arrivata dal personale di Trenitalia, era in forte stato di ebbrezza alcolica. Fortunatamente non si sono registrate persone ferita, né minacciate con il coltello che il 53enne (che viaggiava con il biglietto regolarmente acquistato e obliterato) aveva con sè, per motivi che l'uomo non ha saputo spiegare

fonte: Trevisotoday