Miteni rinnova l'invito alle Mamme No Pfas

Rinnoviamo il nostro invito alle mamme No Pfas a venire a vedere quello che stiamo facendo e come lavoriamo nello stabilimento di Trissino. Miteni ha sempre operato in totale trasparenza e apertura al dialogo come dimostra la piena collaborazione anche in occasione delle decine di ispezioni da parte di tutti gli enti di controllo.

Da tempo rappresentiamo meno dell'1% della diffusione di Pfas negli scarichi industriali, secondo i dati Arpav, mentre depuriamo e gestiamo l'acqua della falda. Dopo la pubblicazione dei dati dell'agenzia dell’Unione Europea ECHA è del tutto evidente ed è documentata la marginalità delle emissioni Miteni a fronte delle 160 tonnellate di precursori del Pfoa utilizzati ogni anno in Veneto e che nessuno ha mai nemmeno cercato negli scarichi delle centinaia di aziende che li utilizzano. Invitiamo le mamme No Pfas a venire a vedere come lavora Miteni e a chiedere chiarezza sull'utilizzo dei Pfas in queste aree.