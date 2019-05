Mistero su Tetiana, ritrovata senza memoria: era scomparsa dopo la lite col compagno

Da una parte il sollievo del figlio e dall'altra ancora un mistero per Tetiana Raietska, la 48enne ucraina, residente in Romania e domiciliata a Mussolente che era scomparsa senza dare più notizia di sé lo scorso 2 maggio dopo una lite con il compagno. La buona notizia è che la donna è stata rintracciata dai carabinieri di Romano d'Ezzelino all'ospedale di Monselice ma rimangono ancora sconosciute le cause della perdita di memoria della signora.

Tetiana, infatti non ricorda nulla e non è in grado di dare informazioni sulla sua identità: non essendo in possesso di documenti è stata trasferita in psichiatria a Monselice. I militari, dopo prolungate ricerche in tutta la regione e dopo aver chiamato tutti i nosocomi, l'hanno riconosciuta all'interno dell'ospedale.

LA VICENDA

Tetiana Raietska, 48 anni, di nazionalità ucraina, vive da 15 anni in Italia. Nella tarda mattinaata di giovedì 2 maggio, dopo aver avuto un violento litigio con il compagno italiano, ha lasciato la casa in cui era domiciliata, a Casoni di Mussolente. Le testimonianze l'hanno segnalata a una fermata del'autobus sotto casa e poi più nulla.

Il figlio della donna, temendo che fosse successo il peggio, si era rivolto alla trasmissione "Chi l'ha visto" che però non ha portato a nessun risultato. Solo le ricerche dei carabinieri, alla fine, hanno permesso il suo ritrovamento. Tetiana era stata vista il 3 maggio vagare in stato confusionale a Padova e quindi soccorsa dal 118. In ospedale la 48enne, che non aveva i documenti, non ha saputo nemmeno fornire il proprio nome.

I militari stanno ora cercando di ricostruire cosa è successo prima del ritrovamento e perché la donna sia piombata da settimane in uno stato confusionale che le ha causato la perdita della memoria.