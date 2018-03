Mister Italia Vicenza: sul podio il cuore biancorosso di Brian Vattanak

La selezione di Mister Italia organizzata in occasione della Festa della Donna al “Diavoli & Diamanti” di Vicenza è stata vinta dal 24enne Andrea Santi al quale è stata assegnata la fascia Mister Italia Vicenza.

Andrea che vive a Pastrengo (VR) e lavora in un’azienda come direttore delle risorse umane, è alto 186, capelli neri e occhi verdi, del segno dell’acquario, si definisce solare, ambizioso e determinato. La sua squadra del cuore è l’Inter, lo sportivo preferito è Cristiano Ronaldo, pratica il calcio e la palestra.

Il titolo di Mister Eleganza World of Beauty è andato al secondo classificato Andrea Zardi, 20enne di Mantova. Andrea ha 20 anni ed è uno studente lavoratore alto 189, è del segno dello scorpione e si definisce determinato, solare e ambizioso. Occhi marrone e capelli castani vorrebbe diventare un modello professionista. Il suo sport preferito è il nuoto che pratica assieme alle arti marziali.

La fascia di Mister Cinema Barachini la giuria di sole donne ha deciso di assegnarla a Endy Dal Bon 21enne di Ceresara (MN). Endy è alto 186, capelli o occhi marrone, del segno della vergine, lavora come cameriere in un bar, la sua passione è la danza. Si presenta come un ragazzo sicuro, testardo e solare.

Fisico scultoreo per il 22enne Brian Vattanak che ha vinto la fascia di Mister Fitness. Brian che vive a Vicenza dove anche lavora è di origine cambogiane. Capelli e occhi neri ha scelto tre aggettivi per descriversi: semplice, altruista e umile. Gli sport praticati sono il calcio e la palestra, la squadra del cuore è il Vicenza, lo sportivo preferito è Nadal.

Mister Boy Italia è stato eletto il 17enne Kevin Garcia Castro italiano di origini cubane che vive, studia e lavora a Jesolo. Kevin è alto 1.81 ed è del segno del leone, capelli neri e occhi marrone si auto presenta come solare, sicuro e estroverso.

La selezione organizzata Stefano Ciffo agente per il Veneto del concorso nato nel 1983, è stata presentata da Laura Zambelli. A curare il look dei concorrenti lo staff dei parrucchieri I Pieropan di Retorgole (VI). Durante la serata è stato mandato un video/saluto da parte Marco D'Elia, 20enne di Peschiera del Garda (VR) che con il titolo di Mister Model Italia in questi giorni è a Miami (USA) per rappresentare l’Italia e Mister Italia alla Finale Mondiale di Mister Model International, concorso che si inserisce all'interno del "Men's Fashion Week Miami". Il Concorso Mister Italia infatti è collegato ai maggiori male contest internazionali.

Gallery