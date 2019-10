Adulti in spedizione punitiva a scuola: minacce ai bimbi per un gioco di troppo

Un gioco tra bambini, uno dei piccoli che cade e si pocura qualche graffio. Una cosa del tutto normale, che nell'Alta Padovana ha però scatenato l'ira di due adulti, nomadi residenti nel Vicentino, spingendoli a coprire di minacce bambini e insegnanti.

Scenata incontrollata

Ha dell'incredibile quanto successo martedì mattina alla primaria Dante Alighieri di San Giorgio in Bosco. Com,e riporta Padovaoggi.it Durante la ricreazione i piccoli alunni si sono riversati nel cortile per giocare. Tra una corsa e l'altra uno è finito a terra dopo un contatto con un altro bambino. Una scena che non è sfuggita agli zii di quest'ultimo, che lo stavano osservando oltre la recinzione. La coppia di Schio, di etnia Sinti, si è allora slanciata contro la cancellata insultando e minacciando i ragazzini. Il 40enne ha poi cercato di entrare nel perimetro dell'istituto, ma è stato prontamente fermato dagli insegnanti.

Le denunce

Quando questi si sono precipitati verso di lui, anche per loro è scattata una sonora dose di minacce prima che in vicolo Giovanni XXIII intervenissero i carabinieri di Tombolo. Raccolte le testimonianze dei presenti, gli inquirenti hanno individuato la coppia a pochi metri di distanza. Li hanno identificati nel 40enne C.M. e nella 25enne H.J., denunciandoli entrambi per minaccia. Al momento nè gli insegnanti nè igenitori avrebbero sporto querela. La madre del ragazzino difeso dagli irruenti zii si sarebbe invece completamente dissociata dalle azioni dei parenti.