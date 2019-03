Minaccia di buttarsi nel vuoto per colpa della mafia cinese

Le volanti della questura di Vicenza e i vigili del fuoco sono intervenuti questa notte in via Mameli, in città, dove un residente di origini tunisine minacciava di lanciarsi nel vuoto dalla finestra del suo appartamento.

Per oltre tre ore ha tenuto sveglio l'intero quartiere urlando a gran voce le motivazioni del suo gesto: la mafia cinese avrebbe messo delle cimici in casa sua per rubargli le chiavi.

L'uomo è stato soccorso e sottoposto ai controlli del caso.