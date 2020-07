Minaccia la ex e poi fugge dalla polizia in moto: denunciato 52enne

È scappato in moto alla vista della polizia dopo aver minacciato pesantemente la ex mentre era al lavoro in un ristorante. Fermato poche decine di metri dopo dagli agenti, un uomo di 52 anni è stato denunciato e multato perché aveva il mezzo - la cui targa era contraffatta col nastro adesivo - privo di assicurazione e la patente sospesa.

L'episodio è accaduto in centro a Vicenza. La donna, dopo essere stata importunata, ha chiamato il 113 e sul posto è arrivata una pattuglia delle volanti che ha elevato una sanzione di più di 5000 euro all'ex marito della vittima la quale si riserverà di denunciarlo per stalking.