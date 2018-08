Minaccia i vicini con l’ascia: denunciato anziano ubriaco con arsenale in casa 

Aveva bevuto un po’ troppo e sotto ai fumi dell’alcol ha rivangato una ruggine che durava da tempo con il suo vicino di appartamento che, a suo dire, lo disturbava continuamente con i cani che tiene in casa. Per questo L.B., vicentino del ’44, nella serata di mercoledì ha preso un ascia e si è aggirato per il condominio suonando i campanelli e minacciando gli inqulini dello stabile.

Il fatto è accaduto verso le 22:30 in viale Crispi, Un condomino ha avvisato la polizia che l'anziano, in stato confusionale, proferiva minaccie di morte all'indirizzo di tutti con in mano l'ascia da boscaiolo. Gli agenti, arrivati sul posto, sono saliti al secondo piano del condominio notando la porta socchiusa di un appartamento. All'interno, appaggiata al muro, c'era l'accetta.

Agli agenti, che hanno suonato il campanello, si è presentato il 74enne seminudo e ubriaco che ha dichiarato di essere appena uscito dalla doccia e di non aver minacciato nessuno con l'ascia ma di averla solo presa dal garage per pulirla. I poliziotti, dopo gli accertamenti, hanno trovato nella casa dell'anziano anche una carabina con ottica di precisione, due pistole e ben 500 proiettili. Il tutto detenuto con regolare permesso.

Dato il pericolo rappresentato dal fatto della lite con il vicino detentore dei cani l'arsenale è stato sequestrato in via cautelativa, viste anche le condizioni alterate del 74enne. L'anziano è stato denunciato per minacce aggravate.