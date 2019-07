Minaccia automobilista con un'asta in ferro denunciato 45enne

Sembra una vera e propria arma da combattimento (nella foto), costruita appositamente, quella che portava in auto P.P., 45enne residente in città. L'uomo, nella mattinata di domenica, ha usato la spranga di ferro per minacciare un altro automobilista a seguito di un diverbio per motivi inerenti la circolazione stradale. L'episodio è avvenuto in località Anconetta.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri il 45enne, dopo aver minacciato un 39enne residente a Cittadella, si è dileguato in fretta e furia per raggiungere il vicino comando provinciale dell'Arma, dove ha chiesto aiuto. I militari, nel corso degli accertamenti e acquisite le versioni di entrambi i coinvolti, hanno proceduto alla perquisizione del veicolo del vicentino, nel quale è stata trovata l’asta utilizzata.

Nella successiva perquisizione domiciliare i militari hanno trovato due pistole legalmente detenute, un caricatore e 20 cartucce calibro 6,5 per fucile mai denunciate ai fini della detenzione, che sono state sequestrate assieme al ritiro cautelativo delle due pistole.