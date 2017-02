Vicenza, minaccia, picchia e stupra la moglie incinta

E' l'ennesima, terribile, storia di soprusi e violenze quella testimoniata da una 36enne marocchina che ha portato l'ex marito a processo.



Secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, l'uomo, un 44enne residente in città, avrebbe fatto vivere alla connazionale due anni da incubo, tra minacce di morte, privazioni, pestaggi e perfino stupri. Le violenze non si sarebbero fermate nemmeno quando la donna era incinta del loro figlio. L'accusa è di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale aggravata, che l'accusato respinge in toto. La prima udienza si è tenuta lunedì e il procedimento riprenderà a giugno.