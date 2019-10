«Lo ha sequestrato», minacce alla ex e al convivente: arrestato 35enne

«Aiuto lo ha sequestrato». La telefonata di una donna terrorizzata, arrivata verso le 13 di giovedì agli uffici della questura, ha fatto scattare immediatamente l'allarme da parte delle volanti che si sono precipitate nel luogo indicato dalla segnalazione e hanno trovato due uomini all'interno di un'auto in via Astichello. Uno dei due, un immigrato albanese di 35 anni, è stato portato in questura per essere successivamente arrestato. Secondo la ricostruzione della polizia l'uomo avrebbe trattenuto con la forza il nuovo fidanzato della ex dopo ripetute minacce a quest'ultima.

La donna, che lavora in un bar, ha raccontato agli agenti di aver ricevuto una chiamata dal cellulare del fidanzato. Al telefono c'era però l'albanese che le ha detto che si trovava in una carrozzeria in viale Astichello con il compagno. In preda al panico e temendo per la sorte del suo uomo, la barista ha quindi avvisato la polizia che ha rinchiuso Xhulio Aliaj, immigrato albanese di 35 anni residente in città, nelle camere di sicurezza di viale Mazzini. Aliaj, poco prima, aveva fatto visita al locale della ex, vicentina di 33 anni, per minacciarla. La segnalazione era arrivata in tarda mattinata al 113 da un testimone il quale ha raccontato che l'albanese aveva alzato le mani nei confronti della barista per poi fuggire all'arrivo della pattuglia delle volanti.

La vicenda, dai contorni non ancora del tutto chiari, è ora al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione della questura, la 33enne, aveva troncato la relazione con l'albanese qualche me fa e da quel momento lui avrebbe iniziato a perseguitarla. Lei lo aveva denunciato più volte ma il presunto stalker avrebbe continuato a tormentarla e sarebbe arrivato persino a seguire il nuovo compagno della donna, un 41enne residente in provincia. Aliaj ora dovrà rispondere di atti persecutori nei confronti della donna e di violenza privata sul nuovo compagno di lei.

(in aggiornamento)