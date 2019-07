Minaccia di morte titolare del supermercato per una bottiglia di Sangria

Nel pomeriggio di lunedì, la polizia è intervenuta al supermercato Pam di viale Mazzini a Vicenza a seguito di un'aggressione subita dal direttore dell'esercizio commerciale. Intorno alle 15.30 un uomo, pelato e con vistosi orecchini, è entrato nel market e ha avvicinato il direttore puntandogli un coltello alla gola e, sotto minaccia, si è fatto consegnare una bottiglia di Sangria.

Il malvivente si è quindi allontanato con il maltolto ma, grazie all'identikit fornito dalla vittima, gli agenti sono riusciti ad intercettarlo in corso San Felice. L'uomo, già noto alle Forse dell'ordine, è stato quindi portato in questura ed identificato. L'aggressore, E.B., 67enne, veronese di Cologna Veneta, è stato denunciato per rapina impropria.