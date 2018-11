Minacce con una mazza da baseball: denunciati due giovani

Servizi straordinari di controllo da parte dei carabinieri. Nella serata di mercoledì i militari della compagnia di Valdagno coordinati dal comandante Mauro Maronese, hanno effettuato controlli nei comuni di Montecchio Maggiore, Sovizzo, Creazzo ed Arzignano.con diversi posti di controllo sulle principali arterie viarie dei comuni interessati. Durante il servizio sono stati controllati 37 veicoli, 54 persone ed eseguite numerose ispezioni e perquisizioni.

Nel corso del servizio sono stati denunciati due giovani di Montecchio Maggiore che avevano minacciato un ragazzo con una mazza da baseball. i carabinieri, a seguito della segnalazione hanno sequestrato l'arma impropria. Nella stessa serata è stato denunciato anche un bolognese autore di appropriazione indebita che, durante la sua attività di cassiere per un'azienda che si occupa della gestione delle slot machines, faceva la "cresta" sull'incasso delle stesse.

Per quanto rigurda gli stupefacenti i militari hanno infine denunciato un gambiano per spaccio e effettuato perquisizioni che hanno portato al sequestro di modiche quantità di marjiuana, cocaina, extasy, anfetamina ed Lsd. Tre persone, un italiano e due africani, sono state segnalate alla prefettura di Vicenza come assuntori.