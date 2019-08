Minaccia la coinquilina armata di coltello e le cambia la serratura: denunciata 53enne

Qualche battibecco sulla gestione della casa, poi attriti sempre più pronunciati, fino a minare alla base una convivenza diventata ormai insopportabile. Almeno per la 53enne denunciata dai carabinieri, che per risolvere la situazione si è armata e ha impedito alla coinquilina di entrare in casa.

L'indagine che ha portato alla denuncia è scaturita dalla querela sporta dalla vittima, una napoletana di 32 anni che insieme alla vicentina viveva in affitto in un appartamento di Selvazzano. Quali siano i reali motivi delle ruggini tra le due donne e cosa abbia scatenato gli episodi più eclatanti stanno ancora tentando di chiarirlo gli inquirenti, che hanno elevato il provvedimento per consentire ulteriori approfondimenti sulla vicenda.

Qualche giorno fa la campana ha raccontato in caserma le angherie subite, in particolare le minacce ricevute dalla 53enne che le ha puntato addosso un coltello e il cambio della serratura, effettuato dalla vicentina approfittando di un'uscita della coinquilina. Non potendo più entrare in casa propria la napoletana ha deciso di reagire, permettendo ai carabinieri di raccogliere prove sufficienti ad accusare A.A.M. di minaccia aggravata e violenza privata.

fonte padovaoggi.it