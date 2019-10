Cronaca Villaggio del Sole / Via Tomaso Albinoni

"Per colpa tua abbiamo rotto", ex nuora minaccia la suocera 80enne con un coltello

E' successo martedì notte in via Albinoni, a Vicenza. Denunciata per minaccia aggravata e porto abusivo di arma una 49enne residente nel capoluogo