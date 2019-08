Migranti, tre nuovi bandi di accoglienza per 600 posti letto

Mancano 600 posti per raggiungere la cifra stimata dal ministero sull'accoglienza migranti in provincia di Vicenza. Una cifra di 1300 posti che la Prefettura ha coperto solo per metà. Sono infatti 604, dai precedenti bandi, i letti assegnati alle strutture ricettive. E ora palazzo Volpe vuole recuperare quelli mancanti. Per questo lunedì, sul sito della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, sono stati pubblicati tre nuovi bandi di gara per l’affidamento nel territorio della provincia di Vicenza del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale per il periodo di 2 anni.

La scadenza per i bandi è il 30 settembre e le tre pubblicazioni si differenziano a seconda deòòe tipologie abitative. Si cercano in totale 600 posti, per un valore complessivo di 10,4 milioni di euro con una base d'asta a persona inferiore ai classici 35 euro.

Nel dettaglio, l'avviso per la ricerca di «singole unità abitative di 300 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per il periodo di anni 2, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro» parte da un importo base di gara di 21,35 euro pro-capite e di un importo complessivo presunto dell’appalto Euro 4.684.248,00; quello rivolto a «centri collettivi con capacità recettiva massima fino a 50 posti di 200 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale», ha invece un importo base di gara di 26,35 euro e un importo complessivo presunto dell’appalto 3.853.832 euro; quello rivolto a «centri collettivi con capacità recettiva compresa tra 51 e 300 posti di 100 cittadini stranieri», un importo base di gara di 25,25 euro e un importo complessivo presunto dell’appalto di1.846.506,00 euro.

Le somme comprendono la cura, la gestione e il pocket money, l'appalto durerà due anni e vincerà l'offerta economicamente più vantaggiosa.

