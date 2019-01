Mette in vendita online l'auto e dà il pin al truffatore: via 1100 euro

Aveva inserito un’inserzione relativa alla vendita della propria autovettura, del valore di 3mila euro. Un operaio ventenne di Orgiano, dopo essere stato contattato via telefono per la definizione della modalità di vendita, si è recato presso uno sportello Postamat e ha seguito le indicazioni telefoniche che gli venivano fornite, comunicando all’interlocutore il codice Pin della sua carta PostePay.

Invece di vedersi accreditata la somma concordata a titolo di caparra di 1100 euro, il finto acquirente ha usato i dati per bonificarsi la somma in una carta PostePay intestata a suo nome. Il giovane operaio, venerdì ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno individuato il truffatore. Si tratta di M.G , 23enne residente a Pettorazza Grimani, in provincia di Rovigo che è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Vicenza.