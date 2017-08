Alte temperature, alcuni consigli per la salute

GRAN CALDO: CONSIGLI DI AUTOPROTEZIONE

Saranno giorni impegnativi per il fisico di ognuno di noi e, per quanto banali e scontati, sono sempre utili i semplici consigli che seguono.

Si tratta dell'estratto da una GUIDA DI AUTOPROTEZIONE, redatta da Serenissima Meteo e Associazione Meteonetwork e tali suggerimenti non devono mai sostituirsi alle prescrizioni del proprio medico o a quelli delle autorità di Servizio Sociale Istituzionali.

COLLASSO DA CALORE

1) Non uscire durante le ore più calde (dalle 12 alle 18), soprattutto se anziani, bambini piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. In casa, proteggersi dal sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Non indirizzare il ventilatore direttamente sul corpo, se ci sono persone malate non coprirle eccessivamente.

2) Fare docce fredde e non sottoporsi a sforzi. Consumare pasti leggeri, bere molto e mangiare frutta, evitare bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro evitando le fibre sintetiche.

3) Durante un collasso da calore la temperatura corporea potrebbe salire a 38-40°C con cefalea e principi di svenimento, nausea e vomito, pelle fredda, pallida e umida, sudorazione abbondante, battito debole e accelerato. Spostare la persona dal sole, possibilmente in una stanza con aria condizionata, stenderla a terra e allentare i vestiti, spugnare con delicatezza la pelle con acqua tiepida vicino a un ventilatore, dare piccoli sorsi d’acqua solo se l’infortunato è cosciente e se non vomita. Non somministrare acqua troppo fredda, bevande ghiacciate o alcoliche, preferire succhi di frutta freschi diluiti in acqua, non applicare borse di ghiaccio. Se la situazione non migliora chiamare il 118.

COLPO DI CALORE